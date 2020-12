Christina Aguilera is szűk családi körben, otthonában töltötte a karácsonyt, medencével, mesterséges hóval és sok-sok ajándékkal, no meg persze melleivel.

Az énekesnő nyáron még meztelenül, tűsarkúban szexizett, most pedig Mikulás sapkában, műszakállas párja mellett lőtt szelfit. Ki tudja, lehetséges, hogy a kijárási korlátozás hatása most ért be Christina Aguileránál.

Mindenesetre az egészen bizonyos, hogy melleit, ha akarná, se tudná elrejteni, főként nem fürdőruhában.