Az angol Cosmopolitan árulta el, mik a királyi család álnevei, amik bár elsőre talán randomnak tűnnek, nem is azok.

A cikkből kiderül, hogy Danny Collins és Daphne Clarke valójában Vilmos herceg és Katalin hercegné. Ha jobban megnézzük, láthatjuk, hogy a kezdőbetűk egyébként a Duke and Duchess of Cambridge kezdőbetűit jelölik. Meghan és Harry a Duke and Duchess of Sussex után lett Davina Scott és Davina Stevens.

Károly herceg a fentiek után igazi kakukktojásnak tűnhet az Unikornis álnévvel, pedig a herceg már az 1971-es amerikai látogatása óta ezt használja. Erzsébet királynő sokszor Sharonként, vagy szimplán S-ként hivatkozik magára, ha nem akarja elárulni, ki ő valójában.