Az aranytorkú énekesnő két fekete-fehér fotót is közzétett Instagram-oldalán. Magdi retro bőrszerkóban, trapéz nadrágban, frufruval pózol a képeken, és bár valóban szokatlan az új stílus, neki még ez is jól áll. Azt egyelőre nem tudni, milyen projekten dolgozik, de annyi bizonyos, hogy a rajongóknak már most meg van a véleménye az új stílusáról.

"Nekem nem tetszenek ezek a képek...Szerintem nem szép oldaladat emelik ki ezek a képek, hanem ezt a ma divatos stílust nyomja, amiben minden modell rém rosszkedvűnek tűnik, semmi pozitív kisugárzása nincs a képnek. Sőt! Engem elszomorít..."

-írta az egyik kommentelő.

Egy másik rajongó szerint Magdinak ez is jól áll.