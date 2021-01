Amikor vizes a hajunk, akkor sokkal sérülékenyebb is, ezért ilyenkor fokozottan oda kell figyelnünk, hogy elkerüljük a töredezést. Íme, azok a dolgok, amiket nem tehetünk akkor, amikor nedves a hajunk.

Azt mindenki tudja, hogy a túl sok szárítás és formázás sokat ront a hajunk állapotán. Annak ellenére, hogy tudjuk, hibát követünk el, mégis sokszor naponta megismételjük, pedig ezek az apróságok sokat jelentenek a hajunk egészsége szempontjából. Ha nedves, vagy vizes a hajunk, még fokozottabban kell odafigyelnünk, mert ilyenkor sokkal sérülékenyebb, vagyis sokkal több kárt okozhatunk, mint szárazon.

Rengeteg olyan dolog van, amit tilos vizes hajon alkalmazni, ilyen a hajsütővasak használata. Ez még akkor is tilos, ha csak egy picikét nedves a hajunk, mert szárítja és töredezetté teszi a hajszálakat. Ezért nem érdemes frissen mosott hajat egyenesíteni vagy göndöríteni, még akkor sem, ha előtte alaposan megszárítottuk, hiszen a szárítás után az újabb extrém hőhatás is nagyon kedvezőtlen, de ha nem tudunk eltekinteni ettől, akkor kötelező a hővédő termékek használata.

Az odafigyelés hozzájárul ahhoz, hogy erősebbé és egészségesebbé valamint fényesebbé váljon a hajkoronánk, hogy elkerüljük a töredezettséget, a szárazságot, és a hajunk elvékonyodását. Ezért az alábbi dolgokat is kerüljük inkább, amikor még nedves a hajunk.

Ne fésüldJobb, ha nem vizesen kezdjük el fésülni a hajunkat, hiszen ilyenkor sokkal gyengébbek a hajszálak, és az is előfordulhat, hogy gyökerestül húzzuk ki őket a helyükről. Szárításnál az ujjainkkal mozgassuk át a hajkoronánkat, hogy mindenhol egyenletesen érje a hő, és csak akkor fésüljük ki, amikor már szinte teljesen megszáradt. Ha mégsem tudunk lemondani a fésülgetésről, akkor ritka fogú fésűt használjunk, és gyengéd mozdulatokkal menjünk át vele néhányszor a nedves hajunkon. A kerek hajkeféket is kerüljük, míg a hajunk meg nem száradt.



Mellőzzük a hajlakkotEz az a termék, amelyet soha nem szabad nedves hajon alkalmazni, és nem csak azért, mert rendkívül káros a hajra, de a végeredmény sem tetszetős. A vizes hajra fújt lakk pelyhes, szálló hajat eredményez, ami biztosan nem az a hatás, amit el szeretnénk érni. Mielőtt tehát ráfújnánk, meg kell győződnünk arról, hogy teljesen megszáradt a hajunk. Azt pedig mondanunk sem kell, hogy a hajlakk a hajformázás utolsó lépése, soha nem szabad utána vasalni a szálakat.

Ne kössük összeSokaknak szokása, hogy hajmosás után a fejük tetejére tornyozzák a hajukat, vagy lófarokba kötik, de ez is olyasmi, amivel sokat ártunk a hajszálaknak. Ha ilyenkor kötjük fel a hajunkat, akkor a fejbőrünk nem kap elég levegőt a száradáshoz, ami több bőrproblémához is vezethet, arról nem is beszélve mennyit ártunk a hajszálaknak azzal, hogy ilyen sérülékeny állapotban gumizzuk össze.



Ne csomagoljuk törölközőbeEz az, amit valószínűleg mindenki csinál még akkor is, ha tudja, hogy nem tesz vele jót. Jobb akkor most leszámolni ezzel a rossz szokással, persze csak akkor, ha azt szeretnénk, hogy a hajunk egészséges és fényes legyen. A törölköző kemény szálai nem tesznek jót a nedves hajszálaknak, ráadásul ekkor sem kap elegendő levegőt a fejbőrünk. Itassuk fel mosás után törölközővel, amit aztán terítsünk a vállunkra, ha nem szárítjuk meg egyből a hajunkat.



Ne aludjunk nedves hajjalEz is olyasmi, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, hiszen nagyon sokan megteszik. Ha nedves a hajunk, amikor lefekszünk, szinte biztos, hogy reggelre összegubancolódik, ráadásul valamilyen lehetetlen formában rögzülnek a hajszálak, arról nem beszélve, hogy ilyenkor is töredezik a hajunk. Szánjunk inkább néhány percet a megszárítására, mert reggel biztos elvesztegetnénk a hajformázással.