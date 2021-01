Dua Lipa imádja bikinis fotókkal elkápráztatni a rajongóit, amiért rengeteg lájkkal és pozitív hozzászólással jutalmazzák. A januári hidegből egyáltalán nem kért az énekenő, a 2021-es év elejét Mexikóban tölti, ahol többnyire falatnyi bikiniben vakációzik a tengerparton - írja a Ripost.

Van is mit kipihennie az énekesnőnek, hiszen sok munkával telt a tavalyi éve, de meg is lett a gyümölcse, Lipa 2020-as második lemezét több mint 3 milliárdszor játszották le az online zeneszolgáltatóknál. Ez azt jelenti, hoögy csodás alakja mellett dalait is imádják a rajongói.

