Eleinte a videóimhoz szólt hozzá és üzeneteket írt, de nem fenyegetőzött, nem is kérdezett semmit. Kezdetben csak nevettem rajta. Majd megnéztem a profilját, amelyen semmilyen tartalom nem volt, a profilképén pedig próbababákat láttam. Furcsa érzés fogott el, de nem foglalkoztam vel

A történet akkor kezdett komolyra fordulni, amikor a nő felhívta Dopeman öccsét, Pétert, akitől a testvére telefonszámát akarta megtudni. Bár nem járt sikerrel, valahonnan mégis megszerezte a zenész elérhetőségét.

Azt mondogatta, szeretne velem találkozni, olyan volt, mintha spirituális fény lettem volna az életében. Próbáltam higgadtan, de egyértelműen elhajtani, aztán eltűnt, de nem sokáig– folytatta Dopeman, aki később találkozott is elvakult rajongójával, ugyanis amikor a bíróságon volt, a nő megjelent, és azon túl, hogy hívogatta őt, követte is a rappert.

Laci hiába próbálta megértetni az őrült rajongóval, hogy amit csinál, az zaklatás, a nő továbbra is üzenetekkel, hívásokkal bombázta őt, eljárt a koncertjeire, sőt, családtagjait is inzultálni kezdte.

"Már mindenhol ott volt. A páromat, Etát is hívogatta, de a legfélelmetesebb az volt, amikor a szüleimet kezdte zaklatni. Azzal hívta fel az édesanyámat, hogy őt küldték a szociális gondozók, hogy segítsen a húgom, Fruzsina ápolásában, ám anyukám nem dőlt be. Éjjel-nappal hívogatta őket, majd megjelent a házuknál, aztán a bokorból előugorva azt állította, Fruzsina miatt jött. Azt akarta, engedjék be a házba, ami nem történt meg."

- mesélte a rapper, aki végül feljelentést tett.

"Nem félek tőle, de van családom és szeretteim is, akikért aggódom. Ez a nő túlment egy határon, aggasztó és kellemetlen, amit művel. Az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor a hét végén este negyed tízkor felcsöngetett a lakásomba, hogy engedjem be. Nem tudom, hogyan talált rám, hívtam a rendőröket és feljelentést tettem. Akkor derült ki, ennek a nőnek valóban lehet valamilyen problémája, hiszen másfél éve megszökött a kórházból is, kereste őt a rendőrség. Kiszámíthatatlan, nem tudni, ha engem követ, vajon melyik szerettem lesz a következő, de ezt nem hagyom" – mondta határozottan Dopeman.