Különleges képeivel Kandi nőtársainak szeretne elsősorban üzenni, célja, hogy tudják: 40 felett, gyerekkel és férjjel a hátuk mögött is le lehet fogyni, és jól érezni magukat a bőrükben!

"Alapvetően nem vagyok szégyenlős egyáltalán, de az, hogy mennyire szeretem mutogatni magam, teljes mértékben attól függ, hogy milyen formában vagyok. Utazós műsor vezetőjeként tulajdonképpen a munkakörömbe tartozik a strandok, fürdők tesztelése, és a munkaruhám a bikini, vagyis csak lenne, mert eddig alig győztem takargatni magam. Körülbelül húsz strandruha lapul a szekrényben, ami ápolt és eltakart, amikor kellett, de rengetegszer mondtam szöveget diszkréten, mell alatt a vízbe merülve. Most azonban, hogy egy, a palesztin népgyógyászatban népszerű étvágycsökkentőnek köszönhetően 22 kilótól szabadultam meg, nem okoz gondot egy fürdőruhás fotózás sem, sőt! Szívesen megmutatom nőtársaimnak, hogy igenis negyven felett is lehet jól kinézni, és nem kell elengedni azt, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Sokan csak legyintenek, hogy nekik már mindegy, az >uruknak< így is jók lesznek, de szerintem nagyon fontos, hogy saját magunkkal elégedettek legyünk. Korábban sem azért rejtegettem magam, mert mit szólnak mások, hanem mert én nem voltam elégedett, de most végre az vagyok, és a férjem is nagyon büszke rám, de számára sosem a külsőm volt a fontos. Rengeteg visszajelzést kapok másoktól, férfiaktól és nőktől egyaránt. A pasik próbálnak udvarolni, de ami igazán jól esik, az a többi, velem egykorú vagy akár idősebb hölgy visszajelzése, akiket inspirálok. Már ezért megérte"

– mesélte lelkesen a tévés, aki a Keleti Andi által javasolt étvágycsökkentővel kezdett fogyókúrába. Alig négy hónap alatt érte el célját, éhezés és önsanyargatás nélkül.

"A következő lépés, ami számomra igazi önbizalom bomba lenne, ha végre valóra válthatnám egy régi álmomat. Pár éve Rióban jártunk, és vettem egy ottani hölgytől egy eredeti karneváli ruhát, aki aztán az összeget a fia tanulmányaira fordította, szóval komoly eszmei értéke is van számomra. Az egész szett egy falatnyi bikini, hatalmas tollas fejfedővel, de az csak bomba alakon mutat jól, ami nekem eddig nem volt meg. Bár az alakom a tökéletestől persze messze van, nem is erre vágyom, de így, hogy már elégedett vagyok a testemmel, elutaznék pár hétre Rióba, és a tánciskolába, amit már ki is választottam, megtanulnám a többiekkel együtt a koreográfiát, és felvonulnék a karneválon"

– tette hozzá Andi.