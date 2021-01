Bár - ahogyan írtunk is róla - a száraz novembernek nagyobb hagyományai vannak, egyre népszerűbb a száraz január is, azaz az újév alkoholmentes hónappal történő kezdése. Talán azért ez a két hónap az, amikor a legtöbben döntenek úgy, hogy nem isznak alkoholt, mert az egyik előtt és a másik után áll a december, ami általában a nagy evések-ivások ideje.

Ha te is a száraz januározók közé tartozol, cikkünk csak megerősíthet abban, hogy jól döntöttél, ha pedig hezitáltál, most sem késő elkezdeni, maximum kicsit tovább folytatod az absztinenciát.

De nézzük, hogy az orvosok szerint mi történik a testünkben, ha egy hónapig teljesen lemondunk az alkoholról.

Első hét

A kezdet persze azon is múlik, hogy előtte mennyit ittunk. Nem mindegy, hogy heti egy-két alkalommal fogyasztottunk egy kis bort, vagy naponta lecsúszott valami. (Azt még itt hangsúlyoznánk, hogy ahogy a száraz november, úgy a száraz január sem az alkoholisták kihívása, egy bizonyos szintű alkoholfogyasztás után orvosi segítségre van szükség.)

Ha többet ittunk a kelleténél, akkor az első héten testünk detoxikáló, azaz méregtelenítő üzemmódba kezd. Pár napig semmi különöset nem érzünk, de a hét vége felé észrevehetjük, hogy jobban és mélyebben alszunk, pihentebben ébredünk. Mert igaz ugyan, hogy az esti pohárka alkohol megkönnyíti az elalvást, de az átalvásunkat már zavarja. A szakemberek szerint egy pihentető alvás során 6-7-szer REM-fázisba kerülni, ám, ha alkoholt fogyasztunk, ez 1-2-re csökken.

Nagyon hamar észrevesszük, hogy az étvágyunk is megváltozik, és kevesebb egészségtelen ételt tömünk magunkba. Az alkoholfogyasztók nem is mindig az amúgy nem csekély kalóriatartalmú szeszes italoktól híznak el, hanem attól is, hogy nem kontrollálják azt, hogy mit és mennyit esznek. Egy kutatás szerint a rendszeres alkoholfogyasztók 30%-kal többet ettek, mint azok, akik nem isznak.

Második hét

Az alvásunk és az étvágyunk normalizálása szemmel látható eredményt hoz. ha valódi fogyás ekkor még nem is történik, a has kisebb lesz (az alkohol ugyanis puffaszt) és az arcunk is kisimultabbá válik. Ez utóbbi annak köszönhető, hogy a szeszes italok vizet vonnak el a szervezettől, így a hatásukra dehidratáltak leszünk.

Harmadik hét

A harmadik héten már lassan a szokásunkká vált, hogy nem iszunk, és a közérzetünk is sokkal jobb lesz, szinte már eszünkbe se jut, hogy meg kellene inni egy pohárkával. A vércukor és vérnyomás is beáll egy alacsonyabb szintre, és sokkal energikusabban érezük magunkat. Sokan ilyenkor kezdenek bele a szilveszteri fogadalmukba, hogy edzeni mennek, és sok diéta is ekkor kezdődik el.

Negyedik hét

A negyedik héten tovább javul a közérzetünk, ami annak is köszönhető, hogy a májunk is regenerálódni kezd. A májban található zsírsejtek száma már egy hónap alatt 15 százalékkal csökken, ezáltal a szerv hatékonyabban működik, és ekkor már mérhető fogyás is az absztinenciánk jutalma.





Ahogy a száraz november, úgy a száraz január kihívásba is azért vágnak bele sokan, hogy pontosabb képet kapjanak az alkoholhoz való viszonyukról. Megfigyelhető, hogy akik az egy hónapot végigcsinálják, azok a kihívás letelte után is óvatosabban és ritkábban nyúlnak alkoholhoz. Az is jellemző, hogy a száraz novemberezők vágnak bele januárban ismét az alkoholböjtbe.