A bőrproblémákkal akkor tudunk a leghatékonyabban leszámolni, ha tudjuk, mi a kialakulásuk oka. Könnyen lehet az is, hogy azért nem tudunk megoldást találni, mert nem a bőrtípusunknak megfelelő termékeket használjuk. Sokan nem fordítanak időt arra, hogy feltérképezzék a saját bőrüket, így pedig a nagy igyekezet, amelyet a tiszta arcbőrre fordítunk, lehet, hogy több kárt okoz, mint hasznot. A legalapvetőbb és legfontosabb bőrápolási termék az arclemosó, és sajnos ebből sincs olyan univerzális termék, amely mindenkinek, kortól, nemtől és problémától függetlenül jó volna. A tisztítók nem csak a szennyeződésektől és a sminktől szabadítják meg az arcunkat, de ez a bőrápolási rutin alapja, amelyre építünk.

Válasszuk ki a megfelelő arclemosótAz arclemosók lényege az, hogy eltávolítják a szennyeződéseket, az izzadságot és a sminket anélkül, hogy a bőrt kiszárítaná, vagy túlságosan zsírossá tenné. Az első és legfontosabb, amit szem előtt kell tartanunk az ilyen termék kiválasztásánál az, hogy semmiképp ne legyen benne alkohol, és ami még szintén nagyon fontos, hogy illatanyagot se tartalmazzon. Gyengéd terméket válasszunk, de még így is rengeteg opciónk van. Hiszen vannak gélek, krémes állagú lemosók és teljesen folyékonyak is, hogy az összetevőkről már ne is beszéljünk.



Pattanások ellenA pattanások sokak életét keserítik meg, és persze mindig a legrosszabbkor jelennek meg. Habár mostanában nem sok rendezvényre, eseményre mehetünk, de normális élethelyzetben szinte garantált, hogy akkor jön elő a pattanás, amikor valamilyen kimozdulásra készülünk. Sajnos olyan szer nincsen, amely egyik napról a másikra eltűntetné a problémát, de olyat találhatunk, aminek tartós használatával csökkenthetjük az esélyt. Persze a pattanás összetett probléma, aminek megoldására nem elegendő egy jó lemosó, de mindenképpen fontos kezdet. A teafaolajat tartalmazó lemosók a pattanások elleni küzdelemben hathatósan bevethetők, de egyéb szempontokat is figyelembe kell vennünk. Ha túlságosan száraz a bőrünk, akkor nem biztos, hogy ez a legjobb választás, vagy nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a hidratálásra. A teafa gyulladáscsökkentő hatású, és fertőtlenít is.

Vízhiányos bőrreHA száraz, vagyis vízhiányos a bőrünk, akkor mindenképpen kerülnünk kell minden olyan terméket, amik tovább szárítják. Vagyis ebben az esetben is hanyagoljuk az alkoholt tartalmazó termékeket. Válasszunk könnyed, gél állagú lemosót, amely finoman távolítja el a szennyeződéseket, de a hab, vagy a folyékony állag is jó választás. Olyat semmiképp ne használjunk amiben szemcsék vannak, ez nem csak vízhiányos bőrnél nem ajánlott, de egyetlen bőrtípusnál sem.



Zsíros bőrreAzok, akik ezzel küzdenek, hajlamosak arra, hogy túlságosan erőteljesen tisztítsák a bőrüket, ezzel azonban gyakran az ellenkezőjét érik el annak, amit szeretnének. A bőrön lévő faggyú heves eltávolításával annak termelődését fokozzuk, vagyis ebben az esetben sem kell sokkal több időt fordítanunk a lemosásra, csak az a fontos, hogy a megfelelő terméket válasszuk. A micellás víz jó választás lehet, de csak az, amelyik sem alkoholt sem illatanyagot nem tartalmaz, ugyanez igaz az arclemosó tejekre is.