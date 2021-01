Szereted a kávét, de zavarba jössz, ha háromnál többfél verzióval találod szemben magad az itallapon egy kávézóban, és hirtelen azt sem tudod, hogy mit kérjél? Nem árt, ha tisztában vagy vele, hogy a különböző elnevezések mit takarnak, hiszen mindenki másképp szereti a feketét, egyáltalán nem mindegy a tej és a kávé aránya a többi apróságról nem is beszélve. Most tisztába tesszük, mi mit jelent, hogy te is igazi szakértővé válj!