Némi késéssel ugyan, de Gelencsér Timi is csatlakozott az Exatlon Hungary csapatához. Az egykori szépségkirálynő a Dancing with the Starsos elfoglaltságai miatt repült később Dominikára, így hamarosan őt is láthatjuk a TV2 népszerű sport realityjében.

Timi már harmadszor utazott Dominikára, az első évadban versenyzőként, utána pedig riporterként bizonyított. A szépségkirálynő videós posztjában aprócska naciban és bikinifelsőben táncol, és arra is utal, mennyire hiányzik neki a táncos műsor.