Németh Lajos Visegrádról jelentkezett be, és elmondta, hogy az elmúlt napokban csak a déli megyékben havazott, de az elkövetkezendő napokban is hideg idő várható. Hétvégére szibériai hideget jósolnak, csütörtöktől ott, ahol összefüggő hótakaró alakul ki, -10, mínusz 15 fok is lehet.

"Kemény téli napok előtt állunk, az idei tél eddigi leghidegebb időszaka előtt állunk, de ez nem nehéz, ugyanis eddig nem volt tél."

-mondta Németh Lajos.