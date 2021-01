Kismamaként sem hagyta abba az aktív sportolást, a gyönyörű énekesnő. Terhessége elején korábbi megszokott edzéseit folytatta, ám növekvő pocakja miatt egyreinkább akadályozta a mozgásban. Így a jóga mellett tette le a voksát.-Írta a Blikk Rúzs.

Mindig is fontos volt számomra a mozgás, és ez most is így van. Konzultáltam az orvosommal, aki azt mondta, ha korábban is edzettem, nyugodtan folytathatom. Nagyon jót tett az elején, csak akkor nem voltam rosszul, amikor edzettem. Nemrégiben viszont elkezdtem jógázni, autodidakta módon sajátítom el a mozdulatokat, de érzem, hogy jót tesz a tartásomnak, az ízületeimnek.

– mesélte a Blikknek az énekesnő.

Heni párjával, Bakos Gergellyel apás szülésre készül.

A párom szerintem jobban tart a szüléstől, mint én, leginkább attól, hogy hogyan tud majd nekem segíteni. Járok online szülésfelkészítő órákra, az első után el is sírtam magam, mert átéreztem, hogy nemsokára a karomban tarthatom a kisbabánkat.

-Tette hozzá a csodaszép kismama.