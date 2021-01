DR BRS azt vallotta a Blikknek, hogy az elmúlt években egészségtelenül élt. Az éjszakázások nem tették lehetővé, hogy rendszeresen étkezzen, és a sűrű programok miatt leginkább gyorsétteremben étkezett.

"Amikor éjszaka hazajöttem a bulikból, akkor gyakran megettem egy hamburgert, vagy egy gyrost, aminek következtében hamar felszaladtak rám a kilók. Eleinte ez nem zavart, de amikor a mérleg már több, mint 100 kilót mutatott, akkor már nem éreztem olyan jól magamat a bőrömben. Addigra már a napjaim is annyira egyhangúak voltak, hogy nem csak a fogyás motivált, hanem az is, hogy végre történjen velem valami, éreztem, hogy szükségem van arra, hogy a nagy rohanásban egy kicsit magamra is odafigyeljek" - mondta a rapper, aki imádja azokat az ételeket, amik nem kifejezetten egészségesek. Ezeket azonban nem iktatta ki teljesen az étrendjéből, egy csalónapot tart a héten, emelett pedig rendszeresen sportol is.