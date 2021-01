Ambrus Attila nem tagadja, nagy volt rajta a nyomás mostanság, ezért gyakran nézett a pohár fenekére, nem vetette meg a whiskyt. Csakhogy rádöbbent, ez nem vezet jóra, így elhatározta, változtat az életvitelén.

„Rá kellett jönnöm, hogy a kondim már egyáltalán nem olyan jó, mint gondoltam. Ez egy kicsit elszomorított, úgyhogy eldöntöttem, ez így nem mehet tovább. Az utóbbi időben komoly nyomás volt rajtam, iszogattam is, aminek véget kellett vetni. A pálinkát sose bírta a májam, hamar megárt, ezért nem is főztem, pedig a sok gyümölcsömből megtehettem volna, de én inkább maradtam a whiskynél. A bourbont és a japán párlatokat szerettem, de ennek vége, a piát nyugdíjaztam, már nem viszkizik a Viszkis„– mondta a Blikknek.

Beiktatta a sportot is a mindennapjaiba, ráadásul így lett egy közös programja is a lányával.

„Anna lányom már 14 kiló, így vele a hátamon szoktam túrázni a Börzsönyben, emellett a börtönben hosszú évekig csinált, saját testsúlyos légiós edzést is újrakezdtem"

A Viszkis arról is mesélt, több gyereket nem terveznek párjával, mivel Anna is későn érkezett.

„Már kevesebb van előttem, mint mögöttem... Anna is nehezen, lombikprogramban született, de az volt életem legboldogabb pillanata" – vallotta be Ambrus Attila.