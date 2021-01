Tavaly tavasszal jelentette be Megan Fox és férje, Brian Austin Green, hogy 10 év és három gyermek után a válás mellett döntöttek. Úgy tűnik, a férfi nem pazarolta az idejét, és már tovább is lépett.

Brian Austin Green felvállalta új szerelmét, aki nem más, mint Sharna Burgess. A 35 éves profi táncos, az ausztrál Dancing with the Stars műsorában is fellépett már.

Azt rebesgetik, hogy közös menedzserük mutatta be őket egymásnak. Szerelmük őszintének és igen forrónak tűnik, legalábbis ez látszik azon a csókolózós fotón, amit Sharna osztott meg.