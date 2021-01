A 33 éves szexi lemezlovas nagyon örült, amikor felkérték, hogy szerepeljen a műsorba. Az pedig különösen boldoggá teszi, hogy csak a legvégén leplezhette le magát.

Viki azt is elárulta, hogy csak egyetlen embernek mondta el, hogy szerepelni fog a műsorban. Ő pedig nem mást mint a szerelme.

Nagyon rossz volt titkolózni, de ebben a műsorban ez a pláne, ezért lakatott tettem a számra. A szüleim is csak a tegnapi adásból tudták meg, hogy részt vettem a műsorban. A nézők lehet, nem is tudják, de minden szigorúan titkos volt, a szerkesztők még a mosdóba is elkísértek és az ebédünket az öltözőnkbe hozták. Nem csak a zsűrivel, a versenytársakkal sem találkoztunk. Egyedül egy embert, a páromat avattam be, hogy milyen műsorban fogok szerepelni.

- osztotta meg Viki a titkát, aki rapper szerelmével a karantén alatt költözött össze.