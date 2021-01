Dévényi Tibor nagyon rosszul viselte a tavalyi évben, hogy elmaradtak a fellépései és nem tudott semmilyen formában találkozni a közönségével, a rajongóival. Azonban ma már optimistán néz a jövő felé és bízik benne, hogy hamarosan véget ér a járvány.

A műsorvezető az egészségére is nagyon odafigyel, amint lehetősége nyílt rá, azonnal regisztrált a koronavírus elleni vakcinára.

"Én már túl is vagyok a regisztráción, nagyon nagy vakcinapárti vagyok. A Retro Rádióban is foglalkozunk ezzel a témával, én leszek a szószóló.Már kilenc éve oltatom be magam az influenza ellen, ennek is köszönhető, hogy közel 74 évesen is egészséges és energikus vagyok.Emlékszem, amikor még kisfiú voltam, és néhány súlyos betegség, például a gyermekparalízis esetében oltáshiány alakult ki. Mindenki nagyon aggódott, aztán ezek a betegségek is elmúltak a vakcinától. Persze, most is sokan félnek az oltástól, de bízni kell a szakemberekben" - mesélte a Ripostnak Dévényi.