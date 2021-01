A szemöldök keretet ad az arcnak, jelentőségét azok ismerik a leginkább, akik nincsenek megáldva hangsúlyos vagy éppen dús szemöldökkel. Habár számos kozmetikai megoldás létezik azoknak, akik szeretnének a jelenleginél erőteljesebb szemöldököt, ezek egyik fele ideiglenes, a ceruzák és a porok csak az esti arcmosásig, vagy egy kiadós zuhéig tartanak. A hosszabb távú megoldástól, vagyis a tetoválástól pedig sokan ódzkodnak. Jó hír, hogy léteznek olyan olajok, amelyek segítenek dúsítani a saját szálainkat, de azt szem előtt kell tartanunk, hogy az eredmény nem lesz azonnali. Vagyis türelmesnek és következetesnek kell lennünk, de ha így teszünk, a várt hatás biztosan nem marad el.



RicinusolajTalán ez az az olaj, amelynek dúsító hatását a legtöbben ismerik, bár legtöbbször a hajon szokták alkalmazni, egyéb területeken is jó hatása van, amennyiben a szálak dúsítása a célunk. Fehérjékben, zsírsavakban, vitaminokban és antioxidánsokban gazdag olaj, amely táplálja a hagymákat, ezzel segíti a szőrszálak növekedését. Gyógyszertárakban kaphatunk nagyobb kiszerelésben ilyen olajat, amely nagyon sokáig elég a szemöldökünk ápolására, de akár a szempillánkat is dúsíthatjuk vele.

Hogyan kell használni: Vegyünk organikus ricinusolajat, és kenjük közvetlenül a szemöldökre. Hagyjuk hatni körülbelül harminc percig, majd távolítsuk el sminkelmosóval. Végül langyos vízzel is mossuk le az arcunkat. Akár mindennap is használhatjuk, sőt, az a legjobb.

OlívaolajAz olívaolaj használata sem új keletű a szépségiparban. Meglehetősen gazdag A-vitaminban és E-vitaminban is, amelyekről köztudott, hogy segítik a haj növekedését, így természetesen a szemöldök dúsítása érdekében is hatásosan bevethető. Ezen kívül olyan vegyületet is tartalmaz, amely vastagabbá is teszi a szálakat.

Hogyan kell használni: Gyengéden masszírozz egy kis olívaolajat a szemöldökbe. A lemosással nem kell sietni, akár néhány órán át is hagyhatjuk magunkon, semmit nem ártunk vele. Naponta használjuk a dús szemöldök eléréséért.

E-vitamin olajAz E-vitamin a szépség vitaminja, nem véletlenül használják összetevőként nagyon sok kozmetikai termékben. Ez az olaj a szemöldökkel is csodát tehet, ezért érdemes tartanunk belőle otthon egy üvegcsével. Antioxidáns hatásának köszönhetően stimulálja a hajszálereket, ezáltal növekedésre ösztönzi a szőrszálakat.

Hogyan kell használni: Ennek az olajnak a használata sem igényel semmilyen előkészületet, csupán bele kell masszíroznunk a szemöldökbe, és rajta hagyni akár egész éjszakára. Építsük be az esti arcápolási rutinunkba, így biztosan nem felejtkezünk el róla.

JojobaolajEz az olaj lenyűgöző regeneráló tulajdonságokkal rendelkezik, ráadásul hidratál is. Táplálja a szőrtüszőket, ami segíti a szálak vastagodását és sűrűsödését.

Hogyan kell használni: Masszírozzon néhány csepp jojobaolajat a szemöldökbe. Hagyjuk hatni egy éjszakán át, hogy az olaj kiválthassa hatását, másnap reggel pedig mossuk le.

Arra mindenképpen figyeljünk, hogy az olajok az érzékeny bőrön irritációt okozhatnak, ezért érdemes egy kis területen kipróbálnunk, mielőtt felvinnénk a szemöldökünkre.