Több mint egy évvel koronavírus-járvány kitörése után végre újra betehették a lábukat a kínai Vuhan városába az Egészségügyi Világszervezet, a WHO kutatói -írja a Blikk. A tudósok arra kíváncsiak, hogyan jelent meg, és terjedt el a rejtélyes vírus ilyen rövid idő alatt.

"Amikor a WHO kutatói a járvány kitörése után ott jártak, furcsa módon több dolog is hiányzott a jelentésükből. Bár akkor már 75 ezer megbetegedést észleltek Kínában, az ottani hivatalos statisztikák semmiféle iskolai járványról, egyetlen iskolai megbetegedésről nem számoltak be. A tünetek között a helyiek egyáltalán nem említették a WHO szakembereinek a szaglás és az ízlelés elvesztését"

– mondta dr. Falus Ferenc korábbi országos tiszti főorvos.

"Nem tudjuk, hogy mikor voltak az első koronavírusos esetek, de az már biztos, hogy nem a vuhani piacon jelentkezett ez a mutáció. Kiderült az is, hogy a vírus már decemberben jelen volt Párizsban, így a járvány Kínában már október-november tájékán elkezdődhetett"– mondta Falus, aki azt is elárulta, hogy a kínaiak nagyon nehezen engedték be a WHO delegációját.

"Beszélhetnek szakemberekkel, kórházi orvosokkal, megnézhetik a kórházi dokumentációt, sok lehetőségük lesz arra, hogy új ismeretekre tegyenek szert. A 18 évvel ezelőtt SARS-járvány kitörésekor is eleinte titkolóztak a kínaiak, de utána minden adatot nyilvánosságra hoztak"

– tette hozzá.

"Sok bizonytalan történet kering a Vuhanban lévő víruslaboratóriumról; jó volna tisztázni, hogy onnan jutott-e ki koronavírus, akár biztonsági hiba vagy véletlen folytán. Ennek kiderítése világpolitikai kérdés. Ha kiderül, hogy a laboratóriumban kísérleteztek a vírussal, annak rémséges következményei lesznek.

A WHO 15 fős csapatából csütörtökön 13-an érkeztek meg Vuhanba, két főt Szingapúrban tartottak, mert pozitív lett az egyik koronavírus-tesztjük. A tudóscsoport többi tagja sem kezdheti meg egyelőre a munkát, mert két hét karantén vár rájuk.