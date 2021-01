A Kossuth-díjas művész, Sinkovits Imre húsz évvel ezelőtt távozott az élők sorából. Szerettei számára azonban a mai napig felfoghatatlan, hogy nincs már közöttük.

Még inkább fájó az emlékezés, mivel néhány hónappal ezelőtt a legendás színész unokája, Sinkovits Olimpia váratlanult elhunyt. Sinkovits Imre lánya, Mariann szólalt meg édesapja halálának évfordulója kapcsán.

"Apám végtelenül tiszta, egyenes ember volt, talán ezért is szerették őt ilyen sokan. Engem Mukikámnak hívott, és megkaptam tőle mindent, ami fontos lehet az élethez, figyelmet, szeretetet. Vallásosan neveltek, még hittanra is jártam, pedig azokban az években ez aligha volt jellemző. Tizenhárom éves korom óta naplót vezetek, és most is, a mai napig is írok bele. Segít, rendkívül sokat segít, mert így kiírom magamból a fájdalmat. Jutott belőle bőven. Apámat, anyámat eltemetni, úgy, hogy még bőven élhettek volna. De itt vannak velem, bennem. Esténként csillagszórót gyújtok, megsimogatom a papa hatvanéves állólámpáját, megpuszilom drága kislányom fényképét és sírok" - mesélte Hegedűs Csaba felesége.

Mariann lánya, Olimpia tavaly szeptemberben 39 évesen tragikus hirtelenséggel hunyt el. Az egészségügyi állapota rendben volt, az otthonában lett rosszul, már nem tudtak segíteni rajta. A Blikknek Hegedűs Csaba azt nyilatkozta, hogy "a koronavírus lehet a tragédia hátterében".

"Felfoghatatlan egy gyermek elvesztése. Feldolgozhatatlan trauma ez. Apu elvesztése is fájdalmas seb a lelkemben, esténként sokszor beszélek hozzá, hogy itt vagyok, apukám. Ám Gigi lányom tragédiája már-már elviselhetetlen fájdalmat jelent. A köpenyében alszom, a trikóját hordom, ott van a fotója az ágyam mellett, minden este megcsókolom, megsimogatom, s hozzá is beszélek. A karácsonyfánkra kitűztem az általa írt leveleket, cetliket, ott van a fán apám, anyám és Gigi fotója is. A lányom olyan gyönyörű volt, mint édesanyám, Gombos Kati" - mesélte szomorúan Mariann.