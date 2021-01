Valami gonoszság folytán a hasi zsírtól a legnehezebb megszabadulni, pedig ez az a terület, amit mindenki a lehetőségekhez képest a leglaposabbnak akar látni. Sokan küzdenek azonban azzal, hogy hiába az edzések és a helyes táplálkozás, a has nem akar feszessé és zsírtalanná válni, ráadásul hasi zsírból is többféle van: puhával és keménnyel is találkozhatunk.

A túlsúly nincs jó hatással az egészségünkre, és ennek kell a legfőbb szempontnak lennie. Azok, akik szeretnének megszabadulni a feleslegtől pedig biztosan tapasztalták már, hogy a hasi zsír rendkívül makacs és ragaszkodó, bármennyire is szeretnénk eltüntetni, nincs könnyű dolgunk. Azt is észrevehettük, hogy több fajtája van. Beszélhetünk puha hasi zsírról és keményről is. Ezek mindenkinél előfordulnak, még azoknál is, akik nem küzdenek túlsúllyal.



Puha hasi zsírEz az, mely közvetlenül a bőr alatt található, vagyis sokkal látványosabb. A bőrünkkel együtt a két ujjunk közé tudjuk csippenteni, és habár ez egyesek szerint nem esztétikus, nem is annyira veszélyes fajtája a zsírnak. Persze nem mindegy, mennyi halmozódott fel belőle, de az biztos, hogy ilyen mindenki hasán van, és többnyire ártalmatlan. Felhalmozódásának oka a helytelen táplálkozásban és a mozgásszegény életmódban keresendő. Jó hír azonban, hogy ez ellen könnyebb felvenni a harcot, mint a kemény hasi zsír ellen. Jellemzően a nők hajlamosabbak erre, mint a férfiak, de rendszeres testmozgással és egészséges étrenddel csökkenthető a mennyisége, még akkor is, ha ez elsőre nem tűnik könnyű feladatnak. Az biztos, hogy kitartást és türelmet igényel az eredmény elérése, de nem lehetetlen vállalkozás.



Kemény hasi zsírEzt a fajtát zsigeri zsírnak is hívják, mégpedig azért, mert a belső szerveket öleli körbe, és ez egyáltalán nem veszélytelen. A zsigeri zsír magas koncentrációja növelheti a krónikus betegségek kialakulásának esélyét, általa gyulladáskeltő anyagok is termelődhetnek, amik károsíthatják a szerveket és a szöveteket. Problémát okozhat a hasnyálmirigyben, a májban és növelik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét a diabétesz mellett.

A testmozgás hiánya, a nagy mennyiségű zsíros és magas kalóriatartalmú ételek fogyasztása hozzájárulhat a zsigeri zsír kialakulásához. A genetika egy másik tényező, amely hajlamosíthatja az embert az ilyen típusú zsír felhalmozódására. A férfiaknál nagyobb valószínűséggel alakul ki, mint a nőknél. És sajnos ettől nehezebb megszabadulni, de nem lehetetlen.



Hogyan vehetjük fel velük a harcot?Szomorú, de egyik hasi zsír ellen sincs semmilyen csodaszer. Csak a kitartásunkban bízhatunk, mert mozgással és egészséges táplálkozással tehetünk a legtöbbet ellenük. Csökkentenünk kell a finomított szénhidrátok bevitelét, viszont növelnünk a sovány fehérjék, a zöldségek és a többszörösen telítetlen zsírsavak mennyiségét. A mérsékelt intenzitású mozgással, vagyis például a hosszú, de rendszeres sétákkal is sokat tehetünk azért, hogy felvegyük a harcot a hasi zsír ellen. A titok nyitja a rendszerességben és a kitartásban rejlik.