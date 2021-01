Az egyik kereskedelmi csatornán futó valóságshow műsora hozta meg az országos hírnevet Járai Máténak és feleségének, Kírának. A műsor óta Máté tévés műsorvezetőként is kipróbálhatja magát, reggelente láthatjuk őt a tévéképernyőkön.

"Úgy voltam január eggyel, hogy az elmúlt évben megmalacultam magam - már magamhoz képest, természetesen, vagyis mindketten, és egy ilyen közös malacság vette kezdetét" - mesélte Máté, aki a hízást annak tudja be, hogy a sok színházi munka helyett most otthon ülnek (arról nem beszélve, hogy hetekig a koronavírussal is küzdöttek, ráadásul karácsonykor a szokásoknak megfelelően degeszre ették magukat.

"Szóval azt mondtuk, hogy ennek akkor vége. Még az összes bejglit és mindent betoltunk a két ünnep között" - mondta.