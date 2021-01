„Zoé szinte most született, most pedig már 12 éves, kész kis nő! Persze jól hangzik a kérdés, hogy bekészítettem-e már a baseballütőt az udvarlóknak, de ez butaság. Annak idején én így jártam minden lányos apával, mindig kiutáltak, nekem soha nem örült senki; már csak ezért sem szeretnék ilyen lenni" – meséli Zolee a holnap megjelenő HOT! magazinban. – "Másképp akarom csinálni: szeretnék jó fej apuka lenni, aki elfogadja a lánya döntéseit. Ha majd jön a »kismókus«, és Zoé jól érzi magát vele, támogatni fogom, bárkit is választ; nem szólók bele az életébe."



