Azt, hogy a cukorfogyasztás nem egészséges és nem is alakbarát, mindenki tudja, ennek ellenére mindannyian elcsábulunk olykor és megeszünk egy sütit, fagyit vagy csokit. Ez nem is baj, ugyanis ilyenkor tudjuk, hogy plusz kalóriát vittünk be, és a következő étkezésekkor igyekszünk ezt kompenzálni. Nagyobb gond az, ha azt hisszük, hogy diétásat és egészségeset ettünk, holott egyáltalán nem. Rengeteg olyan ételt fogyasztunk bűntudat nélkül, amiről valójában nem is sejtjük, hogy mennyi cukrot, mennyi feleslegesen bevitt kalóriát tartalmaz.

Salátaöntetek

A saláta a diétázók étlapján minden esetben megtalálható. Arra azonban sokan nem figyelnek oda, hogy pont a céljaikkal ellentétben esznek, ha a zöldséget "megbolondítják" egy kis bolti salátaöntettel. Ezek a változatok tele vannak cukorral és ízfokozóval. De nem is kell a bolti öntetre fanyalodnod, amikor otthon is pillanatok alatt összedobhatsz egy egészséges öntetet natúr joghurtból és fűszerekből, de néhány csepp olívaolaj vagy balzsamecet is jó választás lehet.

Müzli

Évtizedek óta halljuk, hogy a müzli a tökéletes reggeli. Hát, nem. A natúr gabonás, magvas változatok is vitathatók, ám a már bekevert reggelizőpelyhek, müzlik és müzliszeletek többnyire tele vannak cukorral. Ráadásul a különböző fitt és light feliratokkal egészségesnek tüntetik fel őket, de ez megtévesztő, ugyanis ezek többsége is túl sok cukrot tartalmaz. Ráadásul sokan abba a hibába esnek, hogy mivel ezek a feliratok megnyugtatják őket, még többet fogyasztanak belőlük, mondván: ha light, akkor nem lehet baj. Így aztán nem csoda, ha a diétából hízókúra lesz.

Gyümölcsjoghurt

A natúr joghurt, hacsak nincs problémád a tejtermékekkel, valóban egészségesek, a bolti gyümölcsjoghurtok viszont kerülendők. Tele vannak finomított cukorral, a gyümölcstartalmuk pedig elenyésző. Ha mindenképpen gyümölcsjoghurtot ennél, készítsd el magad, pár szem gyümölcs és egy natúr joghurt sokkal jobb választás.

Gyümölcslé

A joghurtokhoz hasonlóan ezek is sok hozzáadott cukrot tartalmaznak, nemcsak a természetes gyümölcscukrot. Hogy miért nem jó választás a gyümölcslé, arról ITT írtunk bővebben.

Így változtass!

Persze, ha ezekkel mind tisztában is vagyunk, akkor is nehéz elkerülni a cukrot, pláne ha többen élünk egy háztartásban. A legjobb, ha a család egyik tagja sem eszik cukrozott dolgokat, és ez csak akkor valósulhat meg, ha nem is találhatók meg a konyhádban.

Ha elhatároztad magadat, végezz egy alapos tisztogatást a konyhai szekrényedben és kamrádban. Nem kell természetesen mindent kihajítanod a kukába, de ami indokolatlanul sok cukrot tartalmaz, azt ne fogyaszd el. A cukorért sóvárgó szervezetedet kielégítheted gyümölcsökkel, de az esti nassolást is kiválthatod olajos magvakkal, de ezeket is mértékkel eszegesd. Az üdítők helyett készíts cukormentes limonádét vagy teát lehűtve, de a legjobb, ha vizet iszol.

Mivel azonban emberek és nem táplálkozógépek vagyunk, kontraproduktív lehet, ha teljesen eltiltod magadat az édes finomságoktól. Épp elég, ha életmódszerűen nem fogyasztod őket. Heti 1-2 adag édességtől még senki sem lett elhízott és beteg sem. Csak arra figyelj oda, hogy ne térj vissza a régi, káros szokásaidhoz.