Lássunk tisztánA tejallergia, hivatalos nevén tejfehérje allergia esetén a szervezet a tejben található fehérjét (kazeint) allergénnek érzékeli és erre ad egy téves immunválaszt.

A tejcukor-érzékenység pedig a tejcukrot lebontó laktáz enzim részleges vagy teljes hiányát jelenti.

Mi az a laktózA laktóz vagy más néven tejcukor az emlősök tejében található diszacharid, amely fehér, szagtalan, íze édes és a tej szárazanyag-tartalmának mintegy 4-7%-a. Elfogyasztás után a vékonybélben glükózzá (szőlőcukor) és galaktózzá bomlik az ott található laktáz enzim segítségével. Amennyiben a laktáz enzim hiányzik vagy az aktivitása nem megfelelő, úgy a tejcukor a vastagbélbe kerül, ahol zsírsavakká és hidrogéngázzá alakul puffadást, hasmenést, bélgörcsöket okozva.



Fontos különbséget tenni a laktóz és a laktáz között, mert bár csak egyetlen betű a különbség, a két szó egészen mást jelent. A laktóz maga a tejcukor, tehát a tejben lévő anyag, amelyet a szervezetnek le kell bontania. A laktáz pedig a vékonybélben található enzim, amely lebontja a tejben található tejcukrot.

LaktózérzéknységA laktózérzékenység, laktózintolerancia, tejcukor-érzékenység mind ugyanazt a problémát jelöli: amikor valaki képtelen maradéktalanul megemészteni a tejcukrot, azaz a laktózt,mert a szervezetében nem termelődik a lebontáshoz szükséges laktáz enzim. A laktáz enzim hiánya lehet részleges, ilyen esetekben a tejtermékeket ugyan csökkentet formában, de fogyaszthatja az érintett. Létezik azonban olyan eset is, amikor teljesen hiányzik ez az enzim, ilyenkor a laktózt tartalmazó tejtermékek fogyasztását mellőzni szükséges vagy enzimpótlást kell alkalmazni.

TípusaiA laktózérzékenységnek két típusát lehet megkülönböztetni: a primer és szekunder tejcukor-érzékenységet.



Primer vagy elsődleges laktózintoleranciáról akkor beszélünk, ha a probléma a születéskor fennáll és a csecsemő már az anyatejet sem tudja megemészteni. Ez a forma azonban nagyon ritka, sokkal gyakoribb az az eset, amikor a laktáz enzim aktivitása fokozatosan múlik el. Ez a késői elsődleges forma általában 2 éves kor környékén kezdődik (6 éves kor előtt nem szokott problémákat okozni) a tünetek pedig 6 és 40 év között bármikor felüthetik a fejüket.

A szekunder vagy másodlagos típus általában valamilyen egyéb betegség következményeként alakul ki. A szerzett tejcukor-érzékenység sok esetben gyógyítható, ha az alapbetegséget sikerül azonosítani és kezelni. Laktózintolerancia másodlagosan társulhatcölikáliához (lisztérzékenység), Chron-betegséghez, bélrendszert érintő fertőzésekhez, de bizonyos gyógyszerek szedése és antibiotikum-kúra is okozhatja.



A laktózérzékenység egy olyan betegség, amelyre érdemes odafigyelni. Nem csupán a kellemetlen tünetek miatt, de azért is, mert akár egyéb betegségek is húzódhatnak a háttérben. Ezért soha ne diagnosztizáljuk önmagunkat, hanem kérjünk időpontot a gasztroenterológushoz, aki egy egyszerű hidrogén-kilélegzéses teszttel megerősítheti vagy cáfolhatja a gyanúnkat.