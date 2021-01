Az énekesnőről már korábban is tudni lehetett, hogy mindkét nemhez vonzódik. Most viszont Miley Cyrus kijelentette, hogy ezentúl csak nőkkel szeretne randevúzni.

Miley Cyrus egy rádióműsorban elárulta, sokkal jobban vonzódik a nőkhöz, így most úgy döntött, a gyengébbik nem felé fog közeledni kizárólag. Látni sem akar meztelen férfiakat kivéve, ha művészetről van szó.

Az énekesnőről már korábban is tudni lehetett, hogy pánszexuális, azaz nem a nemtől függ, hogy kihez vonzódik. Viszont tíz évig élt kapcsolatban Liam Hemsworth-szal. Most azért is döntött a nők mellett, mert így nem nyomasztják a nemi szerepek – írta a Ladbible.

„Sokkal logikusabb, hogy mostantól nőkkel randizzak, mert nem frusztrál majd például az, hogy melyik félnek kellene fizetnie, és a többi hasonló berögződés" – mondta Miley.