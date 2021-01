A járvány miatt ugyan nincs sok lehetősége az embernek megünnepelni a születésnapját. Talán ezért is döntött úgy Tóth Andi, hogy erre a napra teszi a végleges szőrtelenítését.

Így az énekesnő meglehetősen rendhagyó módon töltötte be a 22. életévét. Andi rajongóival is megosztotta az élményt.

„Hol máshol töltöttem volna a születésnapomat?" – írta a fotóhoz.