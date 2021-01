Csonka András bevallotta, gyáva volt ahhoz, hogy úgy élje az életét, ahogy szerette volna. A Lead Yourself interjúsorozatban elárulta, nagyon nehezen köt kompromisszumot a kapcsolataiban, de hisz abban, hogy mindenkinek van lelkitársa.

„Nem mondhatjuk azt, hogy öregek vagyunk, ennyi volt. A kíváncsiságunk legyen meg és akkor mindig nyitottak leszünk az újra. Persze, ez a pozitív életszemlélet nem mindig könnyű, nekem sem. Nem sikerült úgy egyensúlyba hozni az életem, ahogy azt elképzeltem. Nyilván, a magánéletem ezt megsínylette. Sok mindent a szőnyeg alá söpörtem, és gyáva voltam ahhoz, hogy úgy éljem az életem, ahogy szerettem volna. A gyávaság abból adódik, hogy nem tartottam elég fontosnak azt, amiben hinnem kellett volna. Például, ha egy kapcsolatomról kiderült, hogy az nem fog működni, akkor azt nem úgy fejeztem be, ahogy illett volna, inkább elkoptam. Nem álltam oda karakánul. Nem hibáztathatok ezért senkit, csak magamat. Bátrabbnak kellett volna lennem, de még most sem vagyok az. Ennek ellenére hiszek abban, hogy mindenkinek van lelkitársa, és nem is csak egy. Lehet, hogy én nem tudok kellően kompromisszumot kötni? Igaz, megszoktam, hogy független vagyok a színházban és a magánéletben is" – mondta a színész.