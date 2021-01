Elsőként szabadulj meg az összes káros, lassan felszívódó szénhidráttól. De ez közel sem jelenti azt, hogy száműznöd kell minden finom falatot az életedből. Az olasz konyha szerelmeseinek sosem egyszerű egy szénhidrát megvonásos diéta. Mutatjuk, hogy mik azok a legszuperebb alternatívák, amikkel tökéletesen pótolhatod a tésztaélményt.

Köles tészta

A kölesnek csodálatos élettani hatásai vannak. Elsősorban azért is ajánlott a fogyasztása, mert rengeteg tápértékkel rendelkezik, és mivel mivel magas a vízben oldódó rosttartalma ezért könnyen emészthető, és segít eltávolítani a belekben lerakódott salakanyagokat is. Ráadásul a fogyasztása erősíti az immunrendszert is, de még a szépségünkre is jó hatással van, hiszen a haj és körmök igazi csodaszere. Mindemellett persze, nem utolsó sorban magas a fehérjetartalma és lassan felszívódó szénhidrátként egy köles spagettivel tökéletesen olthatjuk a tészta iránti éhségünket.

Csicseriborsó tészta

A másik nagy alternatív tészta kedvenc, a csicseriborsóból készült pasta. Mivel hüvelyesről van szó ezért tökéletes fehérjeforrás. Tele van telítetlen zsírsavakkal, rostokkal, ásványi anyagokkal, és vitaminokkal is. A csicseri a vegánok és a vegák egyik nagy kedvence, hiszen számtalan módon felhasználható, tökéletes alapanyagként szolgál. A csicseriborsóból készült tésztákat, aki megkóstolja talán soha többé nem is akar visszatérni, a megszokott négy tojásosra, hiszen az íze és az állaga is utánozhatatlan. Egyszóval tökéletes. Alacsony zsírtartalma, és gliklémiás indexe miatt a diétázóknak és a cukorbetegeknek is a lehető legjobb választás.

Cukkini spagetti

Azok, akik tényleg nagyon oda akarnak figyelni a bevitt kalóriákra, és a szemükben nem csak a kontaktlencse, hanem a vasakarat is csillog na, azok a cukkini spagetti mellett teszik le a voksukat. Hiszen ez nem mást, mint a 100% szénhidrát mentes tészta. Az elkészítése pedig pofon egyszerű, néhány mozdulat az egész. A vitaminokkal, antioxidánsokkal teli szinte kalóriamentes tészta tetejére pedig nyugodt szívvel kerülhet egy kicsivel több féltét is.

Sütőtök spagetti

A cukkini mellett más zöldségekkel is elkészíthető ez a minden, de főleg bűntudat mentes makaróni. A sütőtökre a legtöbben úgy gondolnak, mint az őszi és téli estéken fogyasztott mézzel megkent nassolni valóra. Ám a tök az év minden hónapjában ugyanolyan tápláló és egészséges. A belőle készült gyalulványt a legjobb tökmagolajon megpárolni, majd tejszínes csirkemell csíkokkal és tökmaggal tálalni. A B –vitaminban és rostokban bővelkedő sütőtök segíti az emésztést, és ásványi anyagainak köszönhetően erősíti az immunrendszert is. Aki nem akar fogyni, de valami különleges finomságra vágyik az is bátran próbálja ki.