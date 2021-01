A járvány miatt most még jobban odafigyelünk arra, hogy tisztán tartsuk a környezetünket és fertőtlenítsük azokat a tárgyakat, amelyeket a mindennapokban gyakran használunk. Na, de tényleg mindenre odafigyelünk és megtisztítunk? Most megmutatjuk azokat a tárgyakat, amelyeket bizony hajlamosak vagyunk elfelejteni, pedig huzamosabb idő után csak úgy hemzsegnek rajta a baktériumok.

A takarítás sok ember számára mumus, legtöbben kötelező feladatként gondolnak rá, amelyen minél hamarabb próbálnak túlesni. Ennek pedig az a következménye, hogy nem annyira alaposan és körültekintően végzik el a lakásuknak, otthonuknak a rendbetételét, tisztítását. Itt most nem arra gondolunk, hogy valaki nem szedi le kétnaponta a pókhálókat a sarokból vagy hosszú hónapokig nem húzza el a kanapét, hogy alatta felporszívózzon és felmosson, hanem például azoknak a tárgyaknak a tisztántartására, amelyeket naponta kezünkbe veszünk vagy rendszeresen használunk, hozzáérünk.

Nagyon sok olyan eszköz, használati tárgy található a lakásban, amelyről tulajdonképpen tudomást sem veszünk, annyira hozzá vagyunk szokva a jelenlétükhöz és ahhoz, hogy használhatjuk őket. Most megmutatjuk, melyekre kellene időt és energiát fordítani a takarítások során.

TelefonBár remélhetőleg a koronavírus miatt a telefonokat sűrűbben tisztítjuk, mint eddig bármikor. Ha valaki nem az előbbiek táborát erősíti, akkor tudnia kell, hogy egy mobiltelefonon akár több baktérium is lehet, mint egy WC ülőkén. Ami ebben a legborzasztóbb, hogy a telefont még az ágyunkba is magunkkal visszük úgy, hogy hemzsegnek rajta a baktériumok. Ajánlott naponta, amint hazaértünk áttörölni alkoholos kendővel. Ne felejtsük el a hozzátartozó telefontöltőt és a fülhallgatót is megtisztítani.

TávirányítóEz az a tárgy, amit az emberek 98%-a egyáltalán nem takarít le, pedig aki naponta nézi a tévét, annak egy igazi baci tenger a távirányítója. Ez fokozottan igaz, ha evés közben koszos kézzel vagy éppen beteges, megfázva is hozzáérsz a távirányítóhoz. Fontos, hogy ne csak akkor töröljük át a kapcsolót és a gombjait egy alkoholos törlőkendővel, ha már hemzseg és ragad az ételmaradékoktól, hanem hetente minimum egy alkalommal. Ugyanezt érdemes tenni akkor, ha például vakációzni megyünk valahova vagy vendégségbe és ott használjuk a távirányítót.

KilincsekBár a járvány idején a takarítások során nagyobb figyelmet kaptak a kilincsek, mint eddig bármikor, ettől függetlenül is érdemes szót ejteni róluk. A kilincsek tényleg azok a tárgyak, amelyeket naponta több alkalommal is megfogunk, pláne azt, amelyik a bejárati ajtón van. Rengeteg kórokozó tapad meg rajtuk, ami azért is veszélyes, mert hiába mossuk meg hazaérkezés után a kezünket, ha utána megfogjuk a kilincset, visszük tovább azokat a bacikat, amiket kintről gyűjtöttünk össze és hoztunk magunkkal a nap végén. Érdemes a kilincseket is legalább heti egy alkalommal áttörölni.

BillentyűzetAz otthon használt számítógépek, laptopok billentyűzetei sem kapják meg azt a figyelmet, amit egyébként fontos lenne rájuk fordítani. A billentyűzetek, klaviatúrák hasonló cipőben vannak, mint a távirányítók. Sok esetben úgy használjuk ezeket, hogy közben eszünk, iszunk, a telefonunkhoz, a szánkhoz nyúlunk és bele se gondolunk, mennyi baktérium vándorol át eközben rajtunk. Heti egy, de akár több alkalommal is ajánlott áttörölni a billentyűzetet. Az, aki pedig otthonról, home office-ban dolgozik kétnaponta is megtisztíthatja a klaviatúrát. A legcélszerűbb egy alkoholba mártott fülpiszkálóval végigmenni a billentyűkön, így garantáltan megszabadulunk minden ételmaradéktól, porcicától. De a legbiztonságosabbak a kifejezetten elektronikai eszközök tisztítására szolgáló törlőkendők, spray-k, amelyek a legtöbb üzletben kaphatóak.



VillanykapcsolókA villanykapcsolók szintén tele van baktériumokkal, kórokozókkal, ennek ellenére nem is veszünk róluk tudomást, mikor nagytakarítást végzünk és így a legtöbb esetben eszünkbe se jut áttörölni azokat. Pedig ez is egy olyan tárgy a lakásban, amit naponta több alkalommal is megérintünk. Az egészségünk érdekében a kapcsolókat is tisztítsuk meg hetente egyszer egy alkohol törlőkendő segítségével.