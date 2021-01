Cikksorozatunk első részében a Föld jegyeket mutattuk be egy kicsit közelebbről, akikről leszögezhetjük, hogy a változás az, amit nagyon nehezen viselnek, a második részben pedig a folyamatosan "mozgásban" lévő Levegő jegyűeket ismertük meg kicsit közelebbről. Bemutattuk nektek a legérzékenyebbekeket is , akik természetesen a Víz jegyek, mint a Rák, a Skorpió és a Halak. Most pedig jöjjenek a forró fejű Tűz jegyűek!

Ha kicsit is jártas vagy az asztrológiában, tudod, hogy a 12 csillagjegy 4 elem között oszlik meg, ezek pedig a Tűz, a Víz, a Levegő és a Föld. Az azonos csoporthoz tartozó jegyek persze nagyon sok mindenben különböznek egymástól, de hasonlóságot is mutatnak.

A Tűz jegyek, a Kos, az Oroszlán és a Nyilas általánosságban meggondolatlan, hirtelen és forrófejű emberek. Gondolkodás nélkül belevágnak bármibe, ami vagy hatalmas sikereket vagy csalódást hoz a számukra. Rájuk mondják azt, hogy igazi szívemberek, valamint, ami a szívükön az a szájukon. A lelkesedés hajtja őket, tettrekészek és lendületesek.

Most nézzük jegyek szerint!

Kos

A kosról ami elsőként eszünkbe jut, hogy Fejjel megy a falnak. Nos, ez igaz a jegy szülötteire is. A Kos általában a pillanatnak él, ritkán tervez hosszú távra, és általában nem nyomasztja a jövő. Számára minden feladat az itt és mostban létezik, ahogy az örömöket is azonnal akarja átélni. A türelem és várakozás nem az ő asztala, ha valamilyen célt kitűz, azt egészen biztosan eléri vagy legalábbis mindent megtesz érte. A kudarcot nem ismeri, ha mégis csalódik, gyorsan feláll és továbbrobog. Számára az élet harc, verseny, ahol ő szívesen méretteti meg magát. Mindemellett rendkívül sportszerű, játékban, versenyben sosem csal, a tiszta győzelem híve. A barátaihoz hűséges, a szerelemben rámenős, hódító, az udvarlásban fáradhatatlan. Képes arra, hogy sok pénzt keressen, de azt el is költi, nem takarékos típus, ha teheti, szívesen adakozik vagy segít a rászorulókon. A munkahelyen nem annyira csapat-, mint inkább egyéni játékos, ami szintén az alapvetően versenyező személyiségét tükrözi. Az élet minden területén ő akar lenni a legjobb.

Oroszlán

Az Oroszlán csillagjegy szimbóluma, az állatok királya sokszor már megjelenésével is tekintélyt parancsol. Karizmatikus, önálló, célja a a független élet. Ha férfi, ha nő, szereti a pompát, az ékszeret, a rongyrázást, és úgy is érzi, hogy neki ezek járnak. Sokszor a felszín és a látszat embere, társnak szép nőt/férfit választ, háznak, autónak nagyot, impozánst. Számára a nagyobb, a csillogóbb mindig értékesebb is. A Koshoz hasonlóan ő is lelkesen veti bele magát a munkába, de hamarabb elfárad, sokszor lusta, viszont remekül tud úgy csinálni, mintha dolgozna, az irányítás sem áll távol tőle. A kevésbé éles szemű vezetők (bár általában nem nyugszik, amíg nem ő lesz az) roppant jó munkaerőnek tartják, ugyanis kiváló színész. Önzőek, egocentrikusak, hisztisek, de ezt olyan gyermeki bájjal veszik körül, hogy nem lehet haragudni rájuk.

Nyilas

A csillagjegyek közül a legnagyobb idealisták a Nyilasok. Hisznek benne, hogy minden okkal történik, és az egyik fő vezérelvük az igazságosság. Amíg a Kos ereje a testében rejlik, addig a Nyilasé a szellemben. Általában igyekeznek szélesebb körű tájékozottságra szert tenni, de az Oroszlánnal ellentétben, ők nem úgy tesznek, mintha értenének valamihez, hanem értenek is. A Nyilas nő csinos, a férfi sármos, mindketten optimisták, jókedvűek, ha néha el is keserednek, sosem veszítik el a reményt. Tüzességük miatt azonban nem hűségesek, ha házasságot kötnek sem köteleződnek el teljesen, imádják a kalandokat, a párhuzamos kapcsolatok szórakoztatják őket. Ők az örök szerelmesek, csak a szerelmük tárgya változik folyamatosan, érzéseik nem mélyülnek el feltétlenül. Imád utazni, ami egyrészt a változás iránti vonzódásából valamint a tudásszomjából ered. Nagylelkű barát, számára a bajtársiasság fontosabb mint a partnerkapcsolat.

Tudni kell persze, hogy a jegyek nem ilyen tiszta formájukban léteznek. A teljes személyiség a teljes horoszkópból rajzolódhat csak ki, ami azonban a születés hónapján és napjánál kívül több információból állítható fel.