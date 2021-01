A világhírű énekesnő Adele és férje, Simon Konecki 2019 áprilisában jelentették be, hogy elválnak - írta a DailyMail. Az énekesnő 2019 szeptemberében adta be a válási papírokat. A pár január 15-én, pénteken nyújtotta be a bírósághoz az egyezség feltételeit.

Adele és Simon befejezték a véglegesítést, de a válás hivatalosan csak akkor válik jogerőssé, ha a bíró aláírja a papírokat. A párnak van egy közös fia is, ő jelenleg 8 éves, és úgy döntöttek, hogy továbbra is közösen nevelik majd.