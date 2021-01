Noha a kétgyermekes Tápai Szabina már gyakorlott kismama, ez a terhessége most mégis egészen más, mint az előzőek. A sztár bevallotta, két hónapig nagyon rosszul volt.

Harmadik gyerekét várja Kucsera Gábor és Tápai Szabina. A kétgyermekes anyuka azt hitte, neki már nem tartogat újdonságot egy terhesség. Ám amit most tapasztalt, az nagyon meglepte. Konkrétan két hónapig úgy érezte magát minden nap, mintha másnapos lenne.

Korábban ilyen szintű rosszullét nem kínozta a várandósságai alatt. Így Kucsera Gábornak is jobban be kellett segítenie a napi teendőkbe.

„Nálunk mindig nagyon nagy munkamegosztás volt, de most tényleg nagyon sok mindent vállalt, mert én csak feküdni tudtam a kanapén. Intézett mindent a bevásárlástól kezdve a gyerekekig. De most már próbálok visszatérni az életbe, és együtt megoldani a mindennapokat" - árulta el Szabina a Mokkában.

A páros tervezte a harmadik babát, de úgy tűnik, itt megállnak, pláne ezek után.

„Lökjetek be a Dunába, ha még egy gyereket vállalok" – mondta viccesen az egykori kézilabdázó.