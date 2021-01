Az egészen biztos, hogy ha teljesen natúr módon szeretnénk ápolni a bőrünket, akkor az egyik legjobb választás, ha különféle növényi olajokat használunk. Ebben a cikkben három olyan ápoló olajat mutatunk be, amelyek talán kevésbé ismertek, ugyanakkor remekül beilleszthetőek a bőrápolási rutinunkba.

Anti aging szőlőmagolaj

A szőlőmagolaj verhetetlen, ha a bőrmegújításról vagy a bőrfiatalításról beszélünk. Magas antioxidáns tartalmának köszönhetően különösen jót tesz az érett bőrnek, ugyanis visszaadja a rugalmasságát, kisimítja a finom ráncokat és hatékonyan szembeszáll a korai öregedéssel. Mivel regenerálja a kollagén szöveteket, sőt stimulálja is azokat, ezért a bőr sokkal feszesebbé válik és javul az egész összhatás is.

Az arcápolás mellett remekül alkalmazható a terhességi csíkok megelőzésére, de a hajvégeken alkalmazva megakadályozz a töredezést valamint a „szalmathatás" kialakulását.

Gyógyító-szépítő ligetszépeolaj

A problémás bőr megmentője ez az aranysárga, sűrű olaj, amely gyógyír lehet a szárazságra, hámlásra és viszketésre egyaránt. Az ekcémával és/vagy pikkelysömörrel küzdők számára épp úgy ajánlott a használata, mint akik csak a fiatalságukat akarják általa megőrizni. Gamma linolénsav tartalmának köszönhetően megakadályozza a bőr vízvesztését, valamint erősíti a barrier funkcióit és megújulását. A szemkörnyékbe masszírozva pedig halványítja a sötét karikákat és csökkenti a finom ráncok mélységét. Pattanások, aknék esetén is jól alkalmazható, de akár még a menstruáció előtti feszültséget is képes csökkenteni.

Gyulladáscsökkentő-antioxidáns körömvirágolaj

A körömvirág gyógyerejét már az őseink is jól ismerték. A népi gyógyászatban gyulladáscsökkentőként és sebgyógyítóként híresült el, de napégésre és visszerekre is előszeretettel használták. A fent leírtak mellett azonban kiválóan ápolja az érzékeny, száraz bőrtípust, remek antioxidáns és tele van A-, B-, D- valamint E-vitaminnal. Ráadásul serkenti a szövetek regenerálódását, így kiütések esetén, ekcémánál is alkalmazható, sőt akár babáknál a popsi ápolására is épp olyan kiváló, mint 30 év felett anti aging készítményként.

A szőlőmag-, ligetszépe- és kömömvirágolaj épp úgy alkalmazható közvetlenül a bőrre kenve, mint bázisolajba csepegtetve, de akár házi fördőbomba készítéséhez is felhasználhatjuk bármelyiket, hogy így élvezzük jótékony hatásukat.