Egy forró, illatos fürdőnél nincs is lelket melengetőbb decemberben, főleg, ha mi magunk készítjük el hozzá a fürdőbombánkat. Miért is jó ez? Egyrészt, mert töredékébe kerül, mint boltitársai, másrészt pedig pontosan tudni fogjuk, mi kerül a fürdőgolyónkba, így elkerülhető, hogy valamilyen bőrirritáció vagy allergia lépjen fel a használata során.



A fürdőbombához szükséges alapanyagok nagyobb részét ráadásul könnyedén beszerezhetjük a heti bevásárlás alkalmával bármelyik élelmiszer áruházban, ugyanis nem kell hozzá más, mint szódabikarbóna, kukoricakeményítő, citromsav, só és kókuszolaj, amelyek minden boltban megtalálhatóak. Ez tehát a fürdőgolyók alapja, ám hogy valójában milyen lesz a sajátod, annak csak a fantáziád szabhat határt. Tehetsz még a keverékhez illóolajakat, csillámot, szárított gyógynövényeket, virágokat, így valóban olyat készíthetsz, amilyet csak szeretnél.

Recept

100 g szódabikarbóna

50 g citromsav

25 g kukoricakeményítő

25 g só

30 g kókuszolaj

60-100 csepp illóolaj

+ csillám, szárított gyógynövény, virágszirom stb.



Mielőtt nekilátnánk a házi fürdőgolyó gyártásának jó, ha tudjuk:

• a szódabikarbóna és a citromsav felel majd a pezsgésért, így fontos, hogy készítés közben ne érje víz a keveréket

• a keményítő és a só aránya változtatható, a lényeg hogy összesen 50 g legyen a kettő

• a sónál érdemes tengeri sót használni, mivel annak bőrápoló hatása van, tehát még szebbé varázsolhat minket

• akinek érzékeny a bőre és úgy gondolja, nem tesz jót neki a só, az akár ki is hagyhatja az összetevők közül és pótolhatja keményítővel

• az illóolaj legyen 100%-os tisztaságú, nehogy irritációt váltson ki

• szintén fontos az illóolajnál, hogy aki allergiára hajlamos, az eleinte ne csepegtessen túl sokat a fürdőbombájához vagy végezzen allergiatesztet a csuklója belső felén

• a kókuszolaj helyett használhatunk kakaóvajat vagy olívaolajat is, de akár mixelhetjük is a zsiradékokat, sőt csepegtethetünk bele argánolajat, szőlőmagolajat is, hiszen ezek csodákat művelnek a bőrrel

• az zsiradékoknak köszönhetően a fürdőbomba a kád oldalán általában egy filmréteget hagy, amelyet a fürdés végeztével érdemes tisztítószerrel lemosni

Elkészítés

Keverjük össze egy tálba a szódabikarbónát, a citromsavat, a kukoricakeményítőt és a sót. Ha szilárd zsiradékot használunk – kókuszolaj, kakaóvaj – megelégítsük folyósra, de semmiképpen se forróra. Csepegtessük bele az illóolajat, és adjuk hozzá az opcionális elemeket: az argán- és/vagy szőlőmagolajat, a szárított virágszirmokat, a gyógynövényeket, a csillámot, majd gyúrjuk alaposan össze a keveréket és formáljunk belőle tetszőleges nagyságú golyókat. Fontos, hogy nagyon erősen nyomkodjuk össze a masszát, különben a száradás során szétesik.

1-2 napig érdemes hűvös, száraz helyen pihentetni őket mielőtt a kádba landolnának.