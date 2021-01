Az énekesnő bomba formában van, Tolvai Reni 17 kilótól szabadult meg 7 hónap alatt! A sztár most elárulta, hogyan csinálta.

Nagy türelem és kitartás kellett ahhoz, hogy Tolvai Reni leadjon 17 kilót. Az énekesnő elárulta, még 6 hátravan. Ám szerencsére egy olyan módszert talált, amivel nem éhezik.

Kiderült, hogy eddig túl nagy adagokat evett, pedig nem is lett volna szüksége ekkora mennyiségű ételre. Illetve az is nagyon fontos, hogy mikor, mit eszünk. Reni órára pontosan étkezik, napi ötször, ebből kettőt egy étkezés helyettesítővel old meg. Mindezt orvos állította össze neki.

Édesanyja is látványos eredményt ért el, ő 20 kilótól szabadult meg. Most táplálkozási szakértőként ad tanácsot másoknak, sőt Reni barátai is elkezdték az ő módszerüket követni.

Természetesen Reni az egészséges étkezés mellett rengeteget sportol is otthon. Bízik benne, hogy ha újra koncertezhet, akkor is tartani tudja új életformáját.