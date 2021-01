Az Exatlon Hungary számtalan izgalmas feladatot tartogat a versenyzők számára. Gelencsér Tímea, aki két évvel ezelőtt maga is versenyzője volt a műsornak, a tavalyi évhez hasonlóan idén is műsorvezetőként tért vissza Domiknikára. De úgy tűnik, hogy nem bír magával a Dancing with the Stars nyertese. Saját kezével tapasztalhatta meg az emberméretű csúzli hatalmas erejét.