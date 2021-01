Tianrongo már régóta érdeklődést mutatott a szexbabák iránt, ám sajnos nem volt rá pénze. A 36 éves kínai férfi azonban most végre tudott magának vásárolni egyet. Ráadásul olyan intim viszony alakult ki közte és a Mochi nevet viselő baba között, hogy rájött, ő élete párja.

,,A volt barátnőim állandóan akartak tőlem valamit, és egyfolytában a telefonjukat nyomkodták, de Mochi teljesen más. Ő nem követel, és minden figyelmét nekem szenteli" – magyarázta döntését.

Tianrongo egyenesen odáig van a babáért, olyannyira, hogy drága ruhákat, cipőket, sőt iPhone-t is vett neki. Hogy bebizonyítsa, komolyak a szándékai, barátai előtt meg is kérte a kezét.

Szexelni viszont nem akar kedvesével, mert annyira tiszteli őt. Megcsókolni sem meri, mivel Mochi bőre túl érzékeny – írta a The Sun.