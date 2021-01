Az énekesnő igencsak jó formában van, Tóth Andi most elárulta a titkot, hogy mitől olyan kerek és formás a popsija.

Tóth Andi alakja egyenesen irigylésre méltó, a karcsú énekesnőn minden ruha jól áll. Hihetetlenül kerek popsija mellett pedig nem lehet elmenni szó nélkül.

A sztár most elárulta, ezt a rendszeres mozgásnak köszönheti. Adott is a lányoknak pár tippet, mivel érhetnek el hasonló eredményt.

„Bezártak a termek, de minket ez nem tart vissza igaz? Fontos, hogy mozogjunk pár órát egy héten, a csajoknak pedig – gondoltam – kedveskedek is egy kis popsigyakorlattal" – írta Andi az Instagram-oldalán.