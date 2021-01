Alekosz úgy döntött, hogy taxisofőrként próbálja ki magát, így januártól beült a volán mögé. Eleinte sok haragosa akadt, ugyanis beszereltetett autójába egy úgynevezett cb-rádiót is, aminek köszönhetően hamarabb megérkezett a helyszínekre. Ezért többször komolyan megfenyegették őt. Így Alekosz nem ok nélkül aggódott kissé. Ám erőszak helyett valami egészen mást tapasztalt munkája során. Mégpedig azt hogy – különösen a telt - hölgyek kifejezetten vele szeretnének utazni, sőt flörtölnek is az egykori valóságshow-hőssel.

„Stabil, visszajáró utasköröm van; többnyire nők. Teltebb nők! Van egy, akit minden nap, pontban délben, a BAH-csomópontnál kell felvennem, fel kell vinnem őt a Citadellára, mert a kocsiban, az én társaságomban szereti elfogyasztani az ebédjét. Ott eszik a hátsó ülésen minden áldott nap déltől egyig. Morzsázik" - mesélte a Ripostnak.

Ám volt, aki még ennél is messzebbre ment:

„Egy alkalommal, egy szintén teltebb nő nagyon meglepett! A Keleti pályaudvarhoz mentem érte, mert vidékről jött fel vonattal. Ahogy beült az autómba, az én saját érdi címemet diktálta be. Én mondtam neki, hogy az az én címem, amire ő azt válaszolta, tudja. Vonzó egy nő volt, így hát gondoltam, mit bánom én. Hazahoztam és vendégül láttam, de egy idő után mennie kellett. Azóta se láttam"

Alekosz egyébként „diszkrét csókot" ígért azoknak, akik vele utaznak, így könnyen lehet, hogy ez vonzotta hozzá a hölgy utasokat.