Alekosz taxisnak állt, mert úgy véli, ebben a helyzetben nem árt, ha több lábon áll az ember. Állítása szerint azonban sokaknak nem tetszik, hogy új munkába fogott, azóta kapja a fenyegető üzeneteket.

"Fel akarnak jelenteni, el akarnak kapni, meg akarnak verni. Tipikus taxis hozzáállás. Ezért is a küldetés! Morált vinni az utasautóztatásba! Amikor felhívom a figyelmüket arra, hogy a testi bántalmazás garázdaság, a garázdaság pedig Magyarországon bűncselekmény, akkor általában csak nevetnek. Ez is tipikus taxishiéna hozzáállás. Volt, aki egyenesen a lakásomra akart jönni! Megadtam neki a címem, mondván, jöjj! Eddig még nem jött. A magam részéről örülnék, ha autórongálásig, vagy tettlegességig, dulakodásig fajulna a dolog, mert az tökéletesen bemutatná a mai magyar taxitársadalom romlott és züllött állapotát. Ezen változtatni kell! Most már nemcsak taxisofőr, hanem fedett tesztutas is leszek" - mondta a Ripsotnak Alekosz. Ez természetesen csak az ő véleménye.