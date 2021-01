Az Arsenal egykori focistája 14 éves lánnyal folytatott szexuális kapcsolatot, ráadásul pornográf fotókat is készített róla.

Három és fél éves börtönbüntetésre ítélték a korábbi Arsenal-focistát Tyrell Robinsont.

Kiderült, hogy a 23 éves labdarúgó 2018 nyarán egy 14 éves fiatal lánnyal szexelt. A focista helyzetét az is súlyosbította, hogy pornográf fotókat is készített róla, amiket Snapchaten is terjesztett - írta Dailymail.