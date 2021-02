Takarítás során flakonok és tisztítószerek hada vesz körbe minket, pedig, ha alaposabban körülnéznénk az otthonunkban, látnánk, hogy a háztartásunkban rengeteg természetes tisztítószer megtalálható, amelyek használatával nemcsak pénzt és időt spórolunk meg magunknak, hanem a környezetünket is megóvjuk a kemikáliáktól.

Nézzük meg, melyek a legalapvetőbb, de egyben legnagyszerűbb természetes tisztítószerek, amelyek szinte minden háztartásban megtalálhatóak!

EcetAz ecet egy rendkívül hatékony univerzális tisztítószer, szagtalanító és szagsemlegesítő, valamint a fürdőszobában és a konyhában is óriási segítséget nyújthat. Érdemes egy szórófejes palackban ugyanannyi vizet és ecetet összekeverni és kész is a természetes, otthoni tisztítószer. A fürdőszobában használhatjuk vízkő eltávolítására, de ugyanakkor a kádat, a mosdókagylót és a WC-t is tisztára varázsolhatjuk vele. A konyhában a tűzhelyet is könnyedén tisztíthatjuk vele, valamint a felmosó vízbe öntve tökéletesen tisztítja és fertőtleníti a padlót. Fontos megemlíteni, hogy az ecet maró hatása miatt fokozottan érdemes figyelni arra, hogy bőrre, nyálkahártyára ne kerüljön, illetve ne lélegezzünk be belőle sokat, a használata során érdemes sűrűn szellőztetni.



SzódabikarbónaA szódabikarbóna is sokoldalú természetes tisztítószer, amely kiváló szagtalanító, valamint felületek súrolásához is érdemes alkalmazni. A kellemetlen szagok elkerülése végett ajánlatos egy kis tálkába szódabikarbónát önteni, akár a hűtőben vagy a kamrában garantáltan búcsút inthetünk az irritáló és kellemetlen szagoknak.

CitromA citrom az ecethez hasonlóan a szappanos szennyeződéseket és a vízkőlerakódásokat is képes elpusztítani, valamint a rézedényeket a konyhában is ragyogóvá varázsolja. A citrom fehérítő hatásának köszönhetően a különféle foltokkal szemben is képes felvenni a harcot. A ruhákon keletkező foltok eltávolításához érdemes a citrom levét ecettel és szódabikarbónával összekeverni, szinte bármilyen foltot képes megszüntetni, nem mellesleg bőrkímélő is, így nem kell attól tartani, hogy irritálni fogja a bőrt.



OlívaolajAz olívaolaj a portörlésnél válhat hasznunkra, különösen a fa bútorok ápolása során. Nem érdemes drága polírt vásárolni, helyette egy puha rongyra öntsünk egy kevés olívaolajat és töröljük át vele a fát, majd egy száraz ronggyal menjünk át rajta újra. Az olívaolaj segítségével a bőrbútorokon található karcolásokat, sérüléseket is el lehet tüntetni. Egy finom ronggyal, körkörös mozdulatokat végezve kell a bútorba belemasszírozni az olajat. Nemcsak a kellemetlen sérülések tűnnek el, hanem gyönyörű fényt is kap a bútor.