Most gondolom, sokan rávágják, hogy ők bizony nem reggeliznek, tehát nincs is ilyen gondjuk. Mások munkába menet kapnak be néhány falatot. Az első egészségtelen, a második szintúgy, mert rohanva étkezni nem mondható ideálisnak. Szóval, aki teheti, az reggelizzen és reggelizzen otthon, nyugodt körülmények között.

Ha pedig még a szokásos felvágott-zsemle kombót is szeretné valaki lecserélni, annak itt van három kence reggelire.

Padlizsánkrém

Hozzávalók

1 üveges padlizsán (4 személyre)

1 gerezd foghagyma

3 evőkanál tejföl

3 evőkanál majonéz

ízlés szerint só, bors

Elkészítés

Reggelire olyan változatot érdemes készíteni, amelynél nem kell a padlizsán sütésével bajlódni. Erre a célra vehetünk készre sütött, üvegbe zárt padlizsánhúst, amelyet csak fel kell nyitnunk és némi turbózás után már ehetjük is.

Egy tálba kanalazzuk ki a padlizsánt, nyomjuk hozzá a fokhagymát – nézzük meg az üveget, mert ha eleve van benne fokhagyma, akkor el is hagyható -, adjuk hozzá a tejfölt és a majonézt, sózzuk, borsozzuk és pürésítsük botmixerrel. Pirítóssal, pitával, de friss kenyérrel is remek reggeli.



TIPP: a fokhagymát el is hagyhatjuk, ha aznap fontos találkánk lesz, illetve akinél igazán ráérős a reggel, az maga is megsütheti a padlizsánt a sütőben, 200 fokon, majd a kikapart húst ízesítheti.



Májpástétom

Hozzávalók

3 doboz májkrém

3 főtt tojás

1 evőkanál vaj

ízlés szerint mustár, só, bors

Elkészítés

Ez a reggeli szintén percek alatt elkészül, a leghosszadalmasabb művelet benne a tojások megfőzése, amelyek azonban magukban is elvannak, így közben lehet zuhanyozni, sminkelni vagy öltözködni.

A májkrémeket felbontjuk, egy tálba kanalazzuk és elvegyítjük benne a vajat, a mustárt, a sót és a borsot. A keményre főtt tojásokat lehűtjük, megpucoljuk, apró kockákra vágjuk, és a májkrémhez adjuk. Villával kissé rusztikus krémet készítünk belőle és pirítósra, friss bagettre, kiflire vagy zsömlére kenve fogyasztjuk.



TIPP: hétvégén vagy amikor nem készülünk sehova, metélt snidlinggel is fűszerezhetjük a krémet.



Csicseriborsókrém

Hozzávalók

1 doboz csicseriborsó

2 evőkanál olívaolaj

1 kanál tejföl

ízlés szerint só, bors, mustár

Elkészítés

Ha gyorsan akarunk csicseriborsókrémet vagy más néven hummuszt készíteni, akárcsak a padlizsánkrémnél, itt is érdemes konzerv alapanyagot választani. Ezzel megspórolhatjuk az éjszakán át tartó borsóáztatást, majd a főzést.

A konzerv csicseriborsóról öntsük le a levét és szitában mossuk át az egészet – így könnyebben emészthető lesz -, tegyük egy magasfalú tálba, adjuk hozzá a többi összetevőt és botmixerrel pürésítsük. Ha túl sűrű lenne, hígítsuk kevés vízzel. Pitával, pirítóssal és bármilyen kenyérfélével isteni finom.



TIPP: az alaprecepthez adhatunk még fokhagymát, tahinit, citromlevet – ízléstől függően – és a tetejét megszórhatjuk pirospaprikával is.