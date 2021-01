Ada a közösségi oldalán osztotta meg fájdalmát, azt írta, Lilókának jó élete volt, a család középpontja volt, teljes tagként kezelték.

"Ahova lehetett, jött velünk, utazott, közösségi életet élt, ágyban aludt, bejárta fél Európát. Sajnos az életben vannak rossz és nehéz pillanatok is, ez is vele jár.... Nem kell mindig úgy tenni, mintha minden tökéletes volna. Félreértés ne essék, nem sajnáltatni szeretném magunkat, csak jelezni, hogy igen, nekünk is van szar napunk, velünk is történnek rossz dolgok" - írta Ada a fotókhoz, amiket a kutyusról osztott meg.