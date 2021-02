Király Viktor és Király-Virág Anita első közös gyermeke, Kolen tavaly májusban jött a világra. Anita a terhessége során 9 kilót szedett magára, amit az elmúlt hónapok során könnyedén le is adott.

"52 kiló voltam a terhesség előtt, és összesen kilencet híztam, amíg Kolen a pocakomban volt. Nem vontam meg magamtól semmit, azért „csak" ennyi jött fel, mert speciális eset voltam a babavárás alatt. Az első öt hónapban alig volt étvágyam, folyamatosan hányingerem volt, így nem ettem magam degeszre. Valamint azt gondolom, a genetikán is sok múlik, talán ezért is lehetett, hogy hamar le is ment az a majdnem tíz kiló, miután megérkezett a kisfiúnk" - mesélte a Blikknek Anita.

Bár Anita szerencsés genetikával rendelkezik, a 9 kiló felesleggel nem érezte igazán jól magát a bőrében. Férje, Viktor azonban súlyfelesleggel is folyamatosan dicsérte őt.

"Nyilván amikor terhes valaki, vagy megszületik a gyermeke, akkor az a legfontosabb, nem pedig az, ő hogyan néz ki. Ennek ellenére szerintem fontos, hogy nem szabad elhagynunk magunkat, erre én is ügyeltem. Ráadásul Viktor nagyon aranyos volt, mindig elmondta, mennyire szexi és szép vagyok, és hogy az én hasam a világon a legszebb. Még akkor is, amikor mondjuk nekem nem tetszett, hogyan alakul át éppen a testem. Szóval az, hogy a férfi ilyenkor támogatja a nőt, szerintem fontos, jó hallani a kedves szavakat" - mesélte az édesanya.

Anita most elégedett jelenlegi súlyával és alakjával, de azért a rendszeres mozgást szeretné beiktatni a mindennapjaiba.

"Eddig nem sok időm volt Kolen mellett figyelni magamra, de most, hogy beállt a napirendünk, már remélem, tudok edzeni egy kicsit. Szeretnék hetente legalább egyszer jógázni, emellett pedig ott vannak a nagy séták, amelyek eddig is a mindennapok részei voltak. Nagyon jó edzés, hiszen tolni kell a babakocsit is, és ilyenkor kitöréseket is szoktam csinálni. Ráadásul Kolen már mászik, és az is jó testmozgás, hogy utána szaladgálok" - mondta boldogan Anita.