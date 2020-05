Hatalmas az öröm Király Viktorék családjában, ugyanis néhány napja megszületett első gyermekük. A szülők csak egy vizsgálatra mentek be a kórházba, de onnan már nem mentek haza: az orvos közölte velük, hogy itt az idő. Délután hat után meg is született a baba 50 centisen és 2,55 kilósan. A kicsi nevét is elárulták: Kolen, ami kisoroszlánt jelent, és az angol Kolin név ír változata - árulták el a szülők a Best Magazinnak.