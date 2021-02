A vérszívó vámpírt, Drakulát nem hiszem, hogy bárkinek be kellene mutatni, ellenben a Drakula terápiáról nem biztos, hogy mindenki hallott már.

A vérszívó vagy vérivó lények mítosza egyidős az emberiséggel és szinte minden nép kultúrájában fellelhető. Már Egyiptomban is számontartottak vérivó isteneket, de az ókori görögök hiedelemvilágában is megjelentek ilyesfajta démonok, ahogyan a dél-amerikai indiánoknál sem ismeretlen az emberből táplálkozó lények hite.

Korokon és nemzeteken átívelő kép ez az emberiség kollektív tudatában, de nem is csoda, hiszen a vér maga az élet... sőt a régi mendemondák szerint a fiatalság és a szépség, mi több, a halhatatlanság forrása – gondoljunk csak Báthory Erzsébet legendájára, aki a híresztelések szerint szüzek vérében fürdött vagy a vámpírokra.

De mi is az a Drakula terápia?

A Drakula terápia, más néven PRP (Platelet Rich Plasma) a bőrfiatalítás egyik legújabb és leghatékonyabb módja, sőt – bármennyire bizarrul is hangzik - a lehető legtermészetesebb isa vérlemezke dús vérplazmával történő kezelés.



Ezt a típusú kúrát ráadásul gyógyászati céllal is régóta használja az orvostudomány, például a krónikus ízületi problémák enyhítésére, tehát nem csak a kozmetológiai nagyágyúja.





Miből is áll egy ilyen kezelés?

Az eljárás lényege, hogy a pácienstől levett 10-20 ml vért egy speciális készülékben kicentrifugázzák és az így kinyert trombocita dús plazmát egy vékony tűvel vagy dermarollerrel visszajuttatják a bőrbe.

A szövetekbe fecskendezett vérlemezkék, azaz a vér legkisebb sejtjei, hatalmas változásokat tudnak előidézni a szövetekben:

az arc megfiatalodik

a bőr hidratáltsága javul

a ráncok kisimulnak

a szem alatti karikák csökkennek

a bőr kollagénsejtjei regenerálódnak

az arc üdébbé, ragyogóbbá válik

Mivel semmilyen idegen anyag nem kerül a szervezetbe, így allergiás reakció sem fordulhat elő a kezelés során, úgyhogy akit nem rémisztenek el a tűs kezelések vagy a vérrel történő fiatalodás, annak ez is egy lehetőség a sok közül.

Akik viszont kifejezetten horrorisztikusnak vagy Drakulásnak vélik a Drakula terápiát, azok számára is marad szerencsére még számos olyan szelídebb kozmetikai kezelés, amelyekkel látványos eredményeket lehet elérni.