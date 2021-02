A sármos és hihetetlenül jóképű színész, George Clooney nagyon romantikus alkat, aki szeret örömet okozni a feleségének, Amalnak. A koronavírus miatti korlátozások az ő mindennapjaikat is felborították, de Clooney nagyon igyekezett, hogy a kissé monoton hétköznapok ne laposítsák el a házasságát - írja az AARP.

A karantén alatt azt találta ki, hogy rendszeresen meglepi a feleségét kézzel írott levéllel, amit a házuk egyes pontjain elrejt neki. Természetesen a romantikus levelekre mindig érkeztek válaszok is.

"Leveleket írok neki és az asztalán hagyom őket, majd pedig ő ír nekem és a párnám alá teszi. Nagyon szeretem a leveleket. Van pár levelem Paul Newmantől, Walter Cronkite-tól, és Gregory Peck-től is. Azokat bekereteztem és kiakasztottam a házban. Ha ezek üzenetek lennének, másképp éreznék az tuti. Talán ez generációs kérdés is..." - vallotta be Clooney.